Müftülükten Sural paylaşımı: Müslüman olmayanlara rahmet dilemeyin

Alanya Müftülüğü’nün Facebook sayfasından futbolcu Josef Sural ölümünün sonrası yapılan açıklamada, ‘Müslüman olmayanlara rahmet dilenmesinin doğru olmadığı’ ifadeleri kullanıldı. Paylaşım, tepkiler üzerine silindi.

DUVAR – Alanya Müftülüğü, Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural ölümünün ardından Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Müslüman olmayan kişiler için rahmet dilenmesinin İslam’a uygun olmadığını belirtti. Tepkiler üzerine paylaşım silinirken yeni açıklamada, “Müftülüğümüzün; Halkımızın sevdiği ve değer verdiği bir kişiyle ilgili olumsuz bir değerlendirmede bulunması asla söz konusu olamaz” denildi.

Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Josef Sural’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada oyuncuya rahmet dileyen paylaşım yapıldı.

Alanya Müftülüğü’nün Facebook sayfasından yapılan paylaşımda Müslüman olmayanlara rahmet dilenmesinin İslam’a uygun olmadığı belirtildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Gayrimüslimlere rahmet okumak ve istiğfar etmek, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah’tan onlar adına af dilemek anlamına gelir. İslam inancına göre herkes Yüce Allah’a ve dinine inanmakla mükellef olduğu için kişinin kendi ameli esas kabul edilmiştir. Bir kimse hayattayken iman etmeyip küfür üzere öldükten sonra başkalarının onun için yapacağı dualar geçersiz olur ve ona herhangi bir faydası dokunmaz.Nitekim birçok âyet-i kerimede inkâr üzere ölen kâfirlerin onlara af dilense bile affedilmeyecekleri belirtilmiş (Nisâ, 4/18, 48; Tevbe, 9/80) ve onlara istiğfar edilmesi yasaklanmıştır.”

Tepkiler üzerine paylaşım silindi ve yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Müftülüğümüzün; Halkımızın sevdiği ve değer verdiği bir kişiyle ilgili olumsuz bir değerlendirmede bulunması asla söz konusu olamaz. Bu elim kazada vefat eden Alanyasporlu futbolcumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz…” denildi. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/30/muftulukten-sural-paylasimi-musluman-olmayanlara-rahmet-dilemeyin/?fbclid=IwAR3DKImk5boiK3g50Af6_veL-8OUPPWlr7A1eNl2c8fMjXCy5-4Rxli-ibY

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