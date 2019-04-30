Marek Benda: Ermeni Soykırımı kurbanlarını asla unutmamalıyız

Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekilleri Odası Anayasa ve Hukuk İşleri Komitesi Başkanı, Çek-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Marek Benda’nın başkanlığındaki heyet, Ermenistan Parlamentosunun Ermenistan-Çekya Dostluk Grubu Başkanı Gayane Abrahamyan’ın eşliğinde Tsitsernakaberd Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.
Parlamento Basın Servisinden verilen bilgiye göre, Çek milletvekilleri 1915 Ermeni Soykırımı Anıtı’na çelenk koydu, masum kurbanlarının hatırasında saygı duruşunda bulundu.
Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsünde, 20. yüzyılın ilk Soykırımını doğrulayan belgelerinden bilgi aldılar.
Marek Benda, Onurlu Konuklar Anma Kitabında şunları yazdı: “İnsanlığa karşı insanlığın kötülüğü. Ermeni Soykırımı kurbanlarını asla unutmamalıyız.”
Ermenistan Kamu Radyosu
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