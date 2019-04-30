Karabağ Dışişleri Bakanı, Arjantin’de soykırım konulu bir konferansa katıldı

Artsakh (Dağlık Karabağ) Dışişleri Bakanı Masis Mayilyan, 29 Nisan tarihinde Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te “Ermeni Soykırımı ile Shoah’ın (Holocaust) ortak noktaları” başlıklı konferansa katıldı.
“Yeni bir soykırımın önlenmesi uğruna Artsakh’ın uluslararası tanınması” konulu bir konuşma yapan Mayilyan, Karabağ ihtilafının tarihine, barışçıl çözüm konusuna Artsakh iktidarının yaklaşımına ve Güney Kafkasya’da verimli bir barış ortamının sağlanmasına değindi.
Konuşmanın ardından Artsakh Dışişleri Bakanı, konferansın katılımcılarının sorularını cevapladı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/30/Karabağ-Arjantin-Ermeni-Soykırımı/153957
İlk yorum yapan siz olun