Doç. Dr. Özşavlı’dan “I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Dışına Ermeni Göçleri” konferansı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Farkındalığı Kulübü tarafından “I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Dışına Ermeni Göçleri” konulu konferans düzenlendi. Yanlızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve Konuşmacı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın katıldığı konferansa İlimiz Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ABD Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Dışına Ermeni Göçleri konulu konferans veren Doç. Dr. Özşavlı, 1914-1939 yıllarını kapsayan dönemde başta Adana ve İskenderun civarı olmak üzere büyük bir çoğunluğu Anadolu’dan Lübnan’a göç eden ve 1915 tehciri ve izleyen yıllarda gerçekleşen göçler ile Anadolu’yu terk eden Ermenilerin vardıkları Arap coğrafyasındaki yeni hayatlarından da bahsetti. Program, soru cevap ve hediye takdimi ile son buldu. İHA http://www.yenihaberden.com/doc-dr-ozsavlidan-i-dunya-savasi-sonrasi-turkiye-disina-ermeni-gocleri-konferansi-966136h.htm