Afrika ülkesinde kiliseye saldırı: Ölüler var

Afrika ülkesi Burkina Faso’da bir Protestan kilisesini hedef alan saldırıda aralarında rahibin de bulunduğu 6 kişi öldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırı ülkenin kuzeyinde Silgadji’de, pazar günü gerçekleşti.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir kaynak, “Kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler Silgadji’de Protestan kilisesine saldırarak dört kişiyi ve rahibi öldürdü. Bunun dışında en az iki kişi ise kayıp.” dedi.

EuroNews’in haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen başka bir görgü tanığı ise, “Saldırı, kilise mensuplarının ayrılması esnasında saat 13:00 civarında gerçekleşti. Saldırganlar kilisedekilerin üzerine ateş etmeden önce birkaç el havaya ateş açtı.” diye konuştu.

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