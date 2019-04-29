Yasmin Levy’den Edirne’de konseri

Türkiye’de geniş dinleyicisi olan İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, Vakıf Haftası nedeniyle Edirne Büyük Sinagog’da konser verdi. Saat 20.00’de başlayan konsere Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, kurum müdürleri Yahudi cemaati ve çok sayıda Edirneli katıldı.

Latin ve Sefarad müziğiyle Flamenko, Tango ve Fadoların divası Yasmin Levy, siyah üstü transparan elbiseyle çıktığı sahnede söylediği şarkılarıyla geceye katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Sanatçı, küçük yaşından bu yana İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay dinlediğini söyledi. Orhan Gencebay hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Levy, gecede sanatçı Gencebay’ın ‘Dil Yarası’ adlı şarkısını kendi dilinde söyledi.

Gecenin sonunda Yasmin Levy’e Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, çiçek verirken Edirne Valisi Ekrem Canalp’ta Edirne Kari işlemeli tablo hediye etti.

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