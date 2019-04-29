Suudi Arabistan, ABD Kongresine sunulan Ermeni Soykırımı’na dair karar tasarısını destekleyecek

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff’in resmi sitesinde Suudi Arabistan’ın, maddi olarak Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan karar tasarasının ABD Kongresinde ilerlemesini destekleyeceği ifade ediliyor.
Adam Schiff, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi, Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud ile Suudi Arabistan’ın elçiliğinde düzenlenen etkinliğinde bir araya geldi.
İki saat süren görüşmede taraflar ikili ilişkilere dair konular ele aldılar.
Üstelik görüşme sırasında Adam Schiff’in ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna sunduğu Ermeni Soykırımını tanımasına ilişkin karar tasarası da ele alındı.
Schiff’in önerisiyle Suudi Arabistan’ın ABD’deki temsilcisi Prenses Rima karar tasarısının ilerlemesine maddi olarak destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/29/Suudi-Arabistan-ABD-Kongre-Ermeni-Soykırım/153882
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