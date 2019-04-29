Sri Lanka saldırıları: Baş şüphelinin ailesi öldürüldü

Sri Lanka’da 21 Nisan’da düzenlenen ve en az 250 kişinin ölümüne yol açan saldırıların baş şüphelisi Zahran Hashim’in babası ve iki erkek kardeşi, Cuma günü düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldü.

Sri Lanka’nın başkenti Colomba’daki bir otelde üzerindeki bombayı patlatan Hashim, Ulusal Tevhid Cemaati (UTC) isimli radikal örgütü kuran kişi.

Zahran Hashim’in aynı zamanda, saldırıyı düzenleyenler arasında oldukları belirlenen, ülkenin en zengin insanlarından baharat taciri Muhammet Yusuf İbrahim’in iki oğlunu etkisi altına alan kişi olduğu belirtiliyor.

Cuma günü Hashim’in memleketi olan Kattankudy yakınlarındaki Sainthamaruthu’da bir eve baskın düzenleyen polis, operasyonda üç kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Polisin verdiği bilgiye evin içindeki silahlı kişiler polise ateş açtı. Ardından üç erkek üzerlerindeki bombaları patlattı ve kendileriyle birlikte 6 çocuk ve 3 kadının da ölümüne yol açtı.

Karşılıklı ateş açıldığında üç kişi daha öldü.

Ailenin yakın akrabalarından biri, BBC’ye, ölenlerden birinin Hashim’in babası, ikisinin de erkek kardeşleri olduğunu doğruladı.

Reuters haber ajansına konuşan polis kaynakları da, ölenlerin isimlerini açıkladı: Muhammed Hashim ve iki oğlu Zainee Hashim ile Rilwan Hashim.

Reuters’a göre, üç isim sosyal medyada yayılan bir videoda “inanmayan herkese karşı topyekûn savaş çağrısı” yaparken görülüyor.

Zahran Hashim’in lideri olduğu yasaklı UTC’nin merkezi olarak kullanılan binada da inceleme yapıldı.

Telif hakkı Reuters Image caption UTC’nin merkezi olarak kullanılan bina

“Güvenli ev” şans eseri bulundu

BBC muhabiri Anbarasan Ethirajan, Cuma günkü baskının ardından eve girdi. Evde gördüklerini şu ifadelerle anlatıyor:

“İslamcıların ve ailelerinin Cuma günü öldürüldüğü eve girdiğimde, ölümün kokusu katlanılmazdı.

Bir polis memuru, Zahran Hashim’in annesinin de ölenler arasında olabileceğini söyledi.

Güvenlik güçleri ülkenin dört bir yanında baskınlar yapıyor ama bu güvenli ev, ev sahibinin ve komşularının şüphelenip polise haber vermesi sonucu, şans eseri ortaya çıktı.

Image caption Sainthamaruthu’daki güvenli ev

Polis her gün birilerini tutuklıyor, silahlara, patlayıcılara ya da radikalleşme sürecine katkıda bulunabileceği görülen materyallere el koyuyor, bu her ne kadar küçük çapta da olsa, bir süredir devam ediyor. Eğer güvenlik güçleri bunu kaçırdıysa, bu gerçekten çok büyük bir başarısızlık.

Süregelen baskınlar ve silahlarla materyallerin bulunması, bazı toplumlarda gerginliği gittikçe daha fazla artırıyor. Bir otel sahibi, Katolik olduğu için korktuğunu söyledi. Müslümanlar, Sinhalaların çoğunlukta olduğu yerlere gitmekten çekindiklerini söylüyor. Bazı yabancı hükümetler, daha fazla saldırı olabileceğini söylüyor ve eğer bu dedikleri olursa, etnik gruplar arasındaki kırılgan ilişkiler daha da gerilebilir.

Kadınların yüzlerini kapatması yasaklandı, yasak Pazartesi günü başlıyor Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena bu yasağı ilan ederken, ulusal güvenlik için acil durum önlemi aldığını söyledi.

Duyuruda Müslüman kadınların kullandığı peçe ya da burkaya özel bir atıfta bulunmadı ancak herkesin yüzünün tamamen açık olması gerektiğini, böylece kolayca tanınabileceklerini söyledi.

Sri Lanka’da geçtiğimiz Pazar günü Paskalya ayini sırasında düzenlenen ve en az 250 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların üzerinden tam bir hafta geçti.

Kiliselerin kapıları, güvenlik kaygıları nedeniyle bu Pazar günü ayinlere kapatılınca, Hristiyanlar evlerinden dua etti.

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