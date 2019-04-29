Ruhani Kurul seçim sürecini Ateşyan’ın yürütmesine karar verdi

Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Kurulu seçim sürecinin hangi esaslara göre yürüyeceğine karar vermek üzere toplandı. Toplantıda, süreci Başepiksopos Ateşyan’ın yürütmesi kararlaştırıldı.

Patrik Mutafyan’ın ölümünün ardından yas süreci sona erdi ve yeni Patrik seçimi için ilk toplantı bugün yapıldı. Ruhani Kurul toplantısında seçim sürecinin nasıl yürüyeceğine karar verildi. Ermeni Kilisesi geleneklerinde Patrik’in ölümünün ardından seçim sürecinin Patrik Kaymakamı (Değabah) tarafından yürütülmesi yer alıyor. Başepiskopos Ateşyan ise süreci devletin kendisine Patrik Mutafyan’ın hastalığı döneminde verdiği “Patrik Genel Vekili” sıfatıyla yürütmek istediğini söylemişti.

Kurul bugün saat 15.00’te toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre 5 üye devlete başvurunun Patrik Genel Vekil ve Ruhani Kurul eliyle yapılması yönünde oy kullandı.

3 üye ise sürecin Patrik Kaymakamı eliyle yapılması yönünde o kullandı.

1 üye ise tarafsız kaldı.

Açıklamada “Başvurunun gecikmeden” yapılacağı belirtildi.

Toplantı öncesi Agos’a röportaj veren hukukçular Setrak Davuthan ve Sebuh Aslangil, sürecin geleneklere göre Patrik Kaymakamı tarafından yürütülmesi gerektiğini söylemişlerdi.

Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Maşalyan da Patrik Kaymakamı ile sürecin yürütülmesi gerektiği görüşünü dile getirmişti.





http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22379/ruhani-kurul-secim-surecini-atesyan-in-yurutmesine-karar-verdi

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