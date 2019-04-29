(Özel) Akdamar Adası’na ziyaretçi akını Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ: “Ermeni ayini …

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– Van Gölü’nde yer alan ve bahar mevsimiyle çiçek açan badem ağaçlarıyla renkli bir görüntüye kavuşan Akdamar Adası ve Kilisesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Bölgede sağlanan huzur ve barış ortamı, her alanda olduğu gibi turizme de olumlu yönde yansıdı. Van’a gelen yerli ve yabancı turistler, Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi (Anıt Müzesi) başta olmak üzere tarihi yerleri görme fırsatı buluyor. Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi’nde her yıl eylül ayının ikinci pazar günü gerçekleştirilen ayine ise Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen Ermeniler, dini vecibelerini yerine getiriyor.

Ermeni ayini için hazırlıklar başladı

Akdamar Kilisesi’nin inanç turizmi açısından önemli olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, 2010 yılından itibaren gerçekleştirilen ayine yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığını söyledi. 2018 yılında gerçekleştirilen ayine 6 bin civarında Ermeninin katıldığını dile getiren Aktuğ, “Akdamar Adası ve Anıt Müzesi, inanç turizmi açısından Van’ın en önde gelen değerlerinden biri. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın aldığı bir kararla her yıl eylül ayinin ikinci pazarında Ermeni ayinini yapıyoruz. 2010 yılından bu yana her yıl yapılmakta olan Ermeni ayini ile ilgili bu yıl da hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız” dedi.

“Akdamar Adası, bir barış adasıdır”

Anıt Müze’nin restorasyonunun 20062007 yılları arasında gerçekleştirildiğini anımsatan Aktuğ, 20132014 yılında da çevre düzenlenmesinin yapıldığını, ayrıca adada yürüme yolları, ışıklandırma ve görsel anlamda seyir tepelerinin oluşturulduğunu söyledi. Akdamar Adası’nın bir hoşgörü adası olduğuna vurgu yapan Aktuğ, “Akdamar Adası, yıllarca farklı inançların yer aldığı bir huzur, bir barış adasıdır. Binlerce yıllık bir geçmiş var ortada ve hala ayakta. Van’ın en önemli tarihlerinden biri olan Akdamar Adası, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yerini almıştır. Ben bu anlamda herkesi ilimize ve bu güzel tarihi yerlerimizi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Akdamar Adası’na ilk defa geldiğini belirten İranlı turist ise “İlk defa geldim ve çok beğendim. Ermeni ayinine açılması, Türkiye hükümetinin hoşgörüsünden kaynaklanıyor. İran’da olsaydı izin vermezlerdi” dedi.

“Ayasofya’nın da ibadete açılmasını istiyoruz”

Adayı ilk defa görme fırsatı bulduklarını ifade eden yerli turistler de, “Burası, turizm açısından önemli bir yer. Bu kadar beklemiyorduk. İlk defa geldik. Akdamar Kilisesi’nin ayine açılmasını doğru buluyoruz ancak bizler de Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyoruz. Sadece müze olarak değerlendirilmesini istemiyoruz. Burada eğer soykırım olsaydı, Akdamar Kilisesi’nde ayine izin verilmezdi. İslam dini tüm dinlere saygılı bir dindir. Buranın da ayine açılması, o saygının bir göstergesidir” ifadelerini kullandılar.

https://www.haberturk.com/van-haberleri/68684041-ozel-akdamar-adasina-ziyaretci-akinivan-kultur-ve-turizm-il-muduru-muzaffer-aktug-ermeni

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