Mülteciler sapık misyonerlerin kıskacında

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Resul Ekrem Şahan

ABD’li misyoner Dennis Keith Massaro’nun Antalya’da mültecilere yönelik yürüttüğü faaliyetlerde ahlaksız tekliflerde bulunduğu belgelendi.

Misyonerlik faaliyeti amacı ile Türkiye’de bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, terör örgütleri ile yakın ilişkileri nedeniyle açılan davada, 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı. ABD-Türkiye arasında krize neden olan Brunson’un ardından, Türkiye’de bulunan bir diğer ABD’li Misyoner Dennis Keith Massaro’nun da Antalya’da özellikle Kürt vatandaşlar ile İranlılara yönelik olarak yürüttüğü misyonerlik faaliyetini istismara çevirdiği ortaya çıktı.

Brunson ile aynı kiliseye bağlı

Antalya’daki Saint Paul Uluslararası Birlik Kilisesi’nde Pastör yardımcısı olarak görev yapan ABD’li misyoner Dennis Keith Massaro’nun, 2013 yılında Antalya’ya yerleştikten sonra, özellikle Kürt vatandaşlar ile İranlılara yönelik misyonerlik faaliyeti yürütmeye başladığı belirlendi. Massaro’nun, geçtiğimiz yıl terör örgütleri ile yakın temasta olan ve bu nedenle yargılanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Pastör Andrew Brunson’ın da faaliyet gösterdiği Evanjelik Kilisesi’ne bağlı olduğu ifade edildi.

Türkiye’deki İranlı mültecilerin, Birleşmiş Milletler nezdindeki iltica işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için Protestan misyonerlerden Hristiyanlığa geçtiklerine dair belge aldıkları tespit edilirken, ABD’li Misyoner Dennis Keith Massaro’nun, söz konusu belge için İranlı mültecilere cinsel birliktelik şartı koştuğu kaydedildi.

Soruşturma için ABD’den pastör geldi

Misyoner rahip Massaro’nun, pek çok İranlı mülteciye, bir çok kez cinsel istismarda bulunduğu, istismarların tehdit veya suiistimal üzerine geliştiği, Antalya Işık Kilisesi’ne bağlı İranlı mültecileri taciz ettiği ve hemcinsleriyle zorla ilişkiye girdiği gerekçesiyle “ABD/Chicago Park Community Church” Kilisesi’nin Baş Pastörü Jackson Crum’un, Ağustos 2018’de Antalya’ya geldiği öğrenildi. Pastörün, adı geçen İranlı mültecileri, şikayetlerinden vazgeçmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirlenirken, söz konusu tacizci pastörün, sapkın ilişkilerin ortaya çıkmasından dolayı Türkiye’den kaçarak ABD’nin Şikago kentine döndüğü de edinilen bilgiler arasında.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/multeciler-sapik-misyonerlerin-kiskacinda-729347.html

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