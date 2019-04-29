Finlandiya, “Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması”nı onayladı

Finlandiya, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında imzalanan “Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması”nı onayladı.



Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, konuyla ilgili özellikle şu ifadelere yer verildi:



“Ermenistan – Avrupa Birliği “Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması”nın Finlandya tarafından onaylandığını memnuniyetle duyuruyoruz. AB –Ermenistan ilişkilerinin genişletilmesini sağlayacak bu anlaşma, Ermeniatan ile AB vatandaşlarının yararına olacak.”

Söz konusu anlaşma, 24 Kasım 2017’de Brüksel’de imzalandı. Şimdiye kadar anlaşmayı, Ermenistan, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Romanya, Almanya, Finlandiya ve Macaristan dahil 14 ülke tarafından onaylandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/29/Finlandiya-Ermenistan-Avrupa-Birliği/153879

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