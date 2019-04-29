Ermenistan Insan Hakları Savunucusu bağımsız ve verimli çalışmaları için en yüksek sayılan “A” statüsüne layık görüldü

Ermenistan Insan Hakları Savunucusu bağımsız ve verimli çalışmaları için en yüksek sayılan “A” statüsüne layık görüldü. Ermenistan Insan Hakları Savunucusu’nun resmi web sayfasında yer alan bilgiye göre, “Ombudsmanın 2018 ve öncesinde yaptığı çalışmaların, BM Paris Prensipleri’ne göre belirlenen insan hakları ulusal kurumlarına önerilen bağımsızlık talepleriyle uyum içinde olup olmadığı değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda Ermenistan Insan Hakları Savunucusu’na, en yüksek sayılan “A” statüsü tanındı” diye yazıldı. Bu satü sayesinde Ermenistan ombudsmanı, BM Insan Hakları Konseyi de dahil, ilgili uluslararası örgütlerin çalışmalarına katılabilir ve özel konuşmalar yapabilir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...