Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Erdoğan’ın 24 Nisan Soykırım konusundaki konuşmasını “hakaret ve acı verici” olarak nitelendirdi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Nisan Soykırım konusundaki konuşmasını “hakaret ve acı verici” olarak nitelendirdi. “İğrenç inkarcılık politikasını izlemeye devam eden Türkiye, Soykırım kurbanlarının onuruna ve hatırasına hakaret edttiği gibi geçmişiyle yüzleşmek konusunda da başarısız kalıyor” denilen açıklamada, Soykırım kurbanlarının “Ermeni çeteler ve onların destekçileri” olarak adlandırılmasının son derece hakaret edici olduğu vurgulandı. “Tehcir” adı altında Osmanlı hükümeti tarafından planlı bir şekilde gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nın meşrulaştırılması ve “en makul davranış” olarak değerlendirilmesinin, özellikle sarsıcı olmakla birlikte aynı zamanda “Soykırımların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”nin tanımlanmasına göre Osmanlı Devleti’nde Ermeni halkının, bir ulusal, etnik ve dini topluluk olarak tamamen veya kısmen yok etme hedefini kanıtladığı vurgulandı. ‘Ermenihaber.am’de yer alan bilgiye göre Türkiye’nin, soykırım inkarcılığına dini nitelik vermeye yönelik ısrarlı çabalarının da son derece çirkin olduğunu vurgulayan açıklamada, “Dünyada hiçbir din, soykrımcıları ve onların destekçilerini haklı çıkaramaz. Ermeni Soykırımı’nın tarihi, dini önderler dahil Müslüman toplum tarafından kurbanların kurtarılmsına pek çok kez tanıklık etti. Bunun bir örneği de, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması ve kınanmasıdır” denildi. 1915’te olduğu gibi Ermeni Soykırımı’ndan bir asırdan sonra da Türkiye hükümetinin uluslararası kamuoyuna ve tarihi gerçeklere açık bir şekilde meydan okuduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye tarafından Ermeni Soykırımı’nın inkarının ve meşrulaştırılmasının, özellikle ağır suçların cezasızlığına, onlara göz yumulmasına karşı ve soykırımların önlenmesi için verilen mücadeleye aykırı bir eylemden başka bir şey olmadığı vurgulandı. Türkiyenin bu tavır ve politikasının, nefret ve ağır suçların teşvik edilmesine yol açtığını dile getiren Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, böylece bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrar için büyük tehlike yaratıldığına da dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ermenistan, uluslararası camiayı Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının ve kurtulanların onur ve anısına yönelik hakaretleri kınamaya ve devletlerin, halkları soykırımlardan korumak konusundaki sorumluluğunu artırmak, cezasızlığa karşı mücadele ve benzeri suçların işlenmesinin veya teşvik edilmesinin önlenmesine yönelik somut adımlar atmaya davet ediyor” denildi. Hatırlanacağı üzere, 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın anma gününde bir konuşma yapan Erdoğan, “Doğu Anadolu bölgemizdeki Müslüman ahaliyi kadın, çocuk, ihtiyar demeden katleden Ermeni çetelerini ve onlara destek verenlerin tehciri böyle bir dönemde yapılabilecek en makul davranıştır” demişti.

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