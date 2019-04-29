Çin’de Ermenistan Büyükelçiliği’nde Ermeni Soykırımı anıldı

Ermenistan’ın Çin büyükelçiliği’nde 24 Nisan tarihinde Ermeni Soykırımı’nın anısına ithaf olunan bir anı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Çin ve özellikle Pekin üniversitelerinde eğitim alan Ermeni öğrenciler, iş adamları ve diğer ülkeler vatandaşları (Almanya, Kazakistan, Kosta Rika, Gürcistan, İsviçre, Rusya, ABD) katıldı.

Bir uluslararası konferansa katılmak üzere Çin tarafının davetiyle Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Ermenistan’ın Lori bçlgesi valisi Andrey Ghukasyan da anı etkinliğine katıldı.

Hazır bulunanlar ilk önce büyükelçiliğin komşuluğunda bulunan khaçkara çiçek koyarak buhur yaktı, ardından mum yakma töreni düzenlendi.

Daha sonra büyükeliğin davet salonunda bir dakikalık sessizlikle Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanları anısına saygı duruşunda bulunuldu. Çin’de Ermenistan Büyükelçisi Sergey Manasaryan ile Lori valisi Andrey Ghukasyan’ın konuşmalarının ardından hazır bulunanlar, “Soghomon Tehleryan” belgeselini seyretti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/29/Çin-Ermeni-Soykırımı/153836

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