“Altın Harfler” Sergisi Açılıyor

İlkeğitim Derneği “İLKEM” tarafından düzenlenen ve “Altın Harfler” ismi verilen etkinlik Çeşmeli Kilise Sergi Salonu’nda ziyaretçileriyle buluşuyor. Sanatseverlerden büyük ilgi görmesi beklenen etkinliğin “Karaman’da bir ilk” olma özelliği de var.

Sergi, her biri özgün ve sanat değeri yüksek altmış altı (66) Hüsn-i Hat eserin bir araya getirilmesiyle ve “Duru Bulgur” un katkılarıyla oluşturulmuş. Etkinlikleriyle ilgili ile bilgi veren İlkeğitim Derneği “İLKEM” in başkanı Ali Yağcı bu etkinliklerinde; Sanat Hayatının 50. Yılına erişen; Devlet Sanatçısı ve Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hattat Hüseyin Öksüz (Konevi) Bey’ in ve öğrencilerinin şaheserlerinin yanısıra bazı özgün yapıtlara da yer verdiklerini söylüyor.

“İslam yazı sanatının estetik ölçü ve endişeler içerisinde yazılmasına Hüsn-i Hat, bu işi yapana da hattat deniliyor.” Hattatlarımız tüm dünyada, sanat çevrelerince bir zirve olarak kabul edilmekte ve eserleri dünyanın saygın müzelerini süslemekte. Hattat Hüseyin Öksüz (Konevi) de bu zirve isimlerden birisi ve ilerleyen yaşına rağmen şaheserler üretmeye devam ediyor.

Sergileriyle ilgili bilgi veren“İLKEM” in başkanı Ali Yağcı: “Altın Harfler” ismini verdiğimiz ve birbirinden güzel 66 adet özgün Hüsn-i Hat şaheserinin sergileneceği etkinliğimizin açılışı, 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 17.00 de Çeşmeli Kilise Sergi Salonu’nda; Dünyaca ünlü hattatımız sayın Hüseyin Öksüz (Konevi) Bey’ in de bizzat katılımıyla gerçekleşecektir. Etkinliğimizin bayram ve tatil gününde olması nedeniyle açılışımızda çok sayıda sanatseverle bir araya geleceğimizi ümit ediyoruz. Her biri ayrı bir el emeği, göz nuru ve sanat şahaseri olan eserlerin sergisine; bütün halkımızı, emeğe saygı duyan herkesi ve tüm sanatseverlerimizi davet ediyoruz ve bekliyoruz.

Aynı günün (01 Mayıs Çarşamba günü) akşamı saat 20.30 da Hatuniye Medresesi (Millet Kıraathanesi) bünyesinde; “Sanat Hayatının 50. Yılında Hattat Hüseyin Öksüz (Konevi) İle Bİr Hasbihal“ isimli söyleşide de birlikte olacağız. Yani tüm sanatseverler ve katılımcılar olarak bir günde iki güzelliği birlikte yaşayacağız.” açıklamasında bulunmuştur.

01 Mayıs – 28 Mayıs 2019 tarihleri arasında dört hafta süreyle açılı kalacak olan sergi hergün saat 09.00 / 19.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, hergün saat 14.00 / 18.00 arasında uzman rehber eşliğinde gene ücretsiz olarak gezilebilir. Önceden bildirmek kaydıyla günün her saattinda (özellikle öğrenci gurupları için) de ücretsiz ve uzman gezi rehberi ziyaretçilere eşlik edecek.

Türk Dil Bayramı etkinliklerinin yanısıra şehrimizin kültür ve sanat hayatına da büyük katkı sağlayacak olacak olan “Altın Harfler” sergisinin; Ramazan ayı içerisinde de çok fazla ziyaretçi çekmesi ve sanatseverlerle buluşması bekleniyor.

