“Türkiye’yi vatanım olarak görüyorum”

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zorlu PSM Caz Festivali’nde bu akşam Fransız müzisyen Enrico Macias sahnede. Konser öncesi Milliyet’e konuşan Macias Türkiye’ye karşı özel duygular beslediğini vurguladı ve İzmir için bir şarkı yapmak istediğini söyledi…

İhsan Dindar – İstanbul

Fransız müzisyen Enrico Macias bu yıl üçüncü kez düzenlenecek PSM Caz Festivali kapsamında bu akşam konser verecek. Macias, konseri öncesi verdiği röportajda, vatansızken Türkiye’yi memleketi saydığını, İzmir’e, Dario Moreno’ya borcu olduğunu ifade etti. Charles Aznavour’un Türkiye’yi ne denli sevdiğini de anlatmadan geçmedi…

80’e yakın şarkınız Türkçeye çevrildi. Türkiye’de çok seviliyorsunuz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?

Bu demek oluyor ki ben Türkiye dinleyicisinin zevkine hitap ediyorum.

Türkçeye çevrilenler içinde en beğendiniz besteleriniz hangileri?

Fikret Şeneş’in yaptıkları daima hepsinden daha başarılı olmuştur. Şarkıların adaptasyonu konusunda Fikret Şeneş büyük bir dâhi, muazzam bir kadındı. Kendisini çok takdir ederdim. Ayrıca Türkçe popa onun kadar kimsenin emek verdiğini zannetmiyorum.

‘İzmir Dario’dur’

Sizden tamamı Türkçe bir kayıt dinleme fırsatımız olur mı?

Konser programıma koydum, bu yıl tamamı Türkçe bir eser okuyacağım. Oğlum aynı zamanda hem menajerim hem de organizatörüm. Onunla beraber karar verdik. Özellikle üzerinde durduğum bir konu var: İzmir için bir şarkı yapmak istiyoruz. Çünkü İzmir’e borcumuz var. Bir sokağa Dario Moreno Sokağı adını verdiler. Sağ köşesine onun, sol köşesine de benim heykelimi koydular. Söz verdiğim halde İzmir’de sahneye çıkamadım. En büyük sürpriz Zorlu PSM’ deki konserimde… Dario Moreno’yu anacağım. Onun güzel resimleri geçerken, çok sevdiği bir şarkıyı Türkçeleştirdim: “Si tu vas à İzmir, tu verras Dario Moreno… “ yani “Şayet İzmir’e gidersen, mutlaka Dario Moreno’yu bulursun…” Şarkının ismi bu ve konser gecesi ilk defa okuyacağım. İzmir benim için Dario’dur, Dario demek İzmir demektir.

Charles Aznavour ile birlikte Fransa’nın en önemli müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyorsunuz. İkinizin de ortak noktası farklı kültürlere ait miraslar taşımanız. Müziğinize bu durumun katkısı nasıl gerçekleşti?

Biz kendi müziğimizi, kendi bildiğimizi yaptık. Yalnız yeri gelmişken söyleyeyim: Gazetelerde çok yanlış şeyler okuduk, çok lüzumsuz şeyler yazdılar. Emin olduğum bir şey var: Charles Aznavour Türkiye’yi çok severdi. Sorduklarında “Ben Fransız’ım, burada doğdum, büyüdüm ama annem İzmitli, babam da Gürcü’dür. Bizim geçmişimiz bu” derdi. Büyük bir samimiyetle ne güzel şeyler söylemiştir Charles Aznavour Türkiye için…

‘Türkiye meşhur etti’

Siz de Fransa’ya göç eden ve sonrasında sıla hasretinizi şarkılarınıza yansıtan bir isimsiniz. Son dönemde Ortadoğu ve Akdeniz’de yaşanan zorunlu göçler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben Cezayir’den Paris’e göç etmiş bir insanım. “J’ai quitté mon pays” (Ülkemi terk ettim) şarkısını yazdım, milyonlar sevdi. Ben şimdi değil, 50 sene evvel göçmenlerin duygularına tercüman oldum. Unutmayın, ben zaten memleketine gidemeyen bir göçmenim. Benim memleket özlemimi, memleketimin yokluğunu Türkiye unutturdu. Ben Fransa’dan evvel, Türkiye’de meşhur oldum. Ülkeniz beni dünyada defalarca star yaptı. Her zaman Türkiye’ye karşı özel duygularım vardır. İspanya’dan Yahudi olduğumuz için kovulduğumuzda, Osmanlı bize sahip çıktı. Bunu şöyle de düşünün, biz zaten Osmanlı terbiyesinde büyümüş insanlarız. Bu yüzden size çok yakınız.

‘Dario Moreno’ya borcumu ödeyeceğim’

Bu akşam yeniden İstanbullu müzikseverlerle buluşacaksanız. Nasıl bir program ve nasıl bir repertuvar bekliyor bizi?

Şimdiden söylemek istemem ama çok değişik ve hayran olacağınız bir repertuvar var. Arkamda iki şarkıda 60 kişilik çocuk korosu ve 20 kişilik keman korosu ile birlikte “Enfants de tous pays” (Dünya çocukları) ve “Hoşgör Sen” şarkısını okuyacağız. Muazzam bir sükse yapacağımıza inanıyoruz. Bence en büyük sürpriz Dario’yu anmak olacak!

Belli ki siz de Türkiye’yi, İstanbul’u çok seviyorsunuz. Burası size neler hissettiriyor?

Söylediğim gibi, vatanım olarak görüyorum. Vatansız olduğum zamanlarda ailem ve akrabalarım ortada kalınca Osmanlılar bize sahip çıktı. Ben Fransa’ya geldim, insanın kendini kabul ettirmesi orada çok zor, çok sıkıntılar çektim. Olympia gibi yerlerde çıkan kişilere halk değer veriyor. Dario Moreno’nun sayesinde Paris’te zirveye çıktım. Ona olan borcumu İzmir şarkısıyla ödeyeceğim.

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