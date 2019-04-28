Mardin’de Paskalya bayramı kutlandı

Mardin’deki Kırklar Kilisesi’nde kutlanan Paskalya Bayramı’na HDP’liler de katıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, “Süryani halkının heyecanına ortak olarak, paskalyanın tüm Hıristiyan alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.

MARDİN – Mardinli Hristiyanlar Paskalya Bayramı’nı Süryani Kırklar Kadim Kilisesi’nde kutladı. Kutlamaya HDP Mardin Milletvekili Mithat Sincar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ahmet Türk, Figen Altındağ ve HDP il yöneticileri de katıldı.

Kilisenin papazı Gabriel Akyüz konukları kapıda karşılayarak bayramın kutlandığı geniş avluya geçirdi. Akyüz, geleneklere uyarak misafirleriyle boyalı yumurta tokuşturdu. HDP il yöneticileri “Hristiyan toplumunu inanç, birlik ve beraberlik duyguları ile bir araya getiren Paskalya Bayramı’nı kutlar, tüm Hristiyan vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz” mesajı verirken, Ahmet Türk de “Mardin Kırklar Kilisesi’nde Paskalya Bayramı kutlamalarına katıldık. Süryani halkının heyecanına ortak olarak, paskalyanın tüm Hıristiyan alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi. (DUVAR)

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