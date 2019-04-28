İddia: IŞİD tatil beldelerine saldıracak

İddia: IŞİD bu yaz dünya çapındaki tatil beldelerine Sri Lanka modeli ile saldıracak

İngiliz gazetesi Telegraph’a konuşan istihbarat kaynakları: Dünya çapına yayılan IŞİD militanları, Güney Asya ve Doğu Afrika’daki popüler tatil noktalarına Sri Lanka’daki gibi ‘çoklu’ saldırılar düzenleyecek. En muhtemel hedefler, Hindistan, Maldivler, Kenya ve Tanzanya.

DUVAR – IŞİD’in yaz aylarında Hindistan, Maldivler, Kenya ve Tanzanya’daki turistik bölgelere saldırı düzenleyebileceği öne sürüldü. İddiaya göre örgüt, geçen hafta Sri Lanka’da dört otel ve üç kiliseyi yaklaşık olarak eş zamanlı hedef alan saldırıların benzerlerini planlıyor.

İngiliz gazetesi Telegraph’a konuşan istihbarat kaynakları, IŞİD’in mart sonunda Suriye’de kontrol ettiği son yerleşim bölgesi olan Bağuz’dan temizlenmesi sonrasında, örgüt militanlarının dünya çapında popüler olan tatil beldelerinde ‘Sri Lanka modeli’ ile koordineli saldırılar planladığını öne sürdü. Yetkililerin Güney Asya ve Doğu Afrika’da bu tür saldırılar konusunda kaygı duyduğu ve en muhtemel hedefler olarak da Hindistan, Maldivler, Kenya ve Tanzanya’nın görüldüğü belirtildi.

‘KISA VE ORTA VADEDE TEHDİT SÜRÜYOR’

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Hilafetin yıkılması iyi bir şey ama bu durum kısa ve orta vadede, IŞİD militanlarının dünyaya yayılması ve örgütün mesajını öne çıkarmak için saldırılar düzenlemeye çalışması gibi bir soruna yol açıyor” dedi.

Sri Lanka saldırganlarının Irak’taki IŞİD liderleriyle temas halinde olduğu, en az ikisinin Suriye’ye seyahat ettiği sanılıyor. IŞİD, Sri Lanka’da geçen pazar 253 kişinin ölümüne yol açan saldırıları hafta içinde üstlenmişti. (Dış Haberler)

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