Hollanda Ezidi sığınmacıları Irak’a geri gönderiyor

Yusuf Özkan

Hollanda’nın sığınma başvurusunda bulunan Ezidiler’i, Irak’ın kuzeyindeki mülteci kamplarına geri göndereceği ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), bu karardan dolayı endişeli. Hükümet ortağı Hıristiyan Birliği ile sol muhalefet, hükümetten açıklama istiyor.

Sığınmacı avukatlarının, Trouw gazetesine açıkladığı bu gelişme, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) tarafından da doğrulandı.

IND’ye göre, Irak’ın kuzeyindeki kamplarda Ezidiler için başlarının üzerinde bir çatı ve yeteri kadar gıda maddesi var.

“Irak’ın kuzeyi hâlâ güvenli değil”

Irak’ın kuzeyindeki Sincar kasabasından IŞİD tarafından 2014 yılında sürülen Ezidiler, uzun süre Kürt grupların denetimindeki sığınmacı kamplarında kalmıştı.

Bu nedenle Hollanda, Ezidiler’i, son geldikleri yer olan Irak’taki kamplara geri gönderecek. Hollanda hükümeti tarafından kaç kişinin sınır dışı edileceği açıklanmadı.

Sığınmacı avukatlarına göre, yaklaşık 200 kişi Hollanda’nın sığınma başvurularını sonuçlandırmasını bekliyor.

BMMYK, Hollanda’nın bu kararına tepkili.

BM’ye bağlı kuruluş, IŞİD unsurlarından arındırılmış olsa dahi, Irak’ın kuzeyi hâlâ güvenli bir alan olmadığını söylüyor. Irak’ın kuzeyindeki Kürtler’in yaklaşık 1 milyon mülteciye bakmakta olduklarını ve kapasitelerinin neredeyse tükendiğinin de altını çiziyor.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre de, Irak’ın diğer bölgelerinde Kürtlerin zaman zaman Ezidiler’i geri gönderdiği ya da yeterince sahip çıkmıyor.

Hollanda Mülteciler Konseyi: Hukuka aykırı

Hollanda Mülteciler Konseyi ve sığınmacı avukatları, IND’nin geri gönderme kararının, hükümet politikalarına aykırı olduğunu savunuyor.

Konseye göre, Ezidiler en savunmasız grup ve bu koşullarda geri gönderilmeleri hukuka aykırı.

IND ise, uygulamanın kurallara uygun olduğunu ve hükümet politikalarına ters düşmediğini savunuyor.

Hükümet ortağı Hıristiyan Birliği Partisi (CU) ile muhalefetteki sol partiler, Ezidiler’in geri gönderilmesi konusunda hükümetten açıklama istiyor.

Hükümet ortağı CU’ya göre, BMMYK’nın “güvenli değil” uyarısına rağmen Ezidiler’in Irak’a geri gönderilmesi anlamsız. CU Milletvekili Joel Voordewin, “IŞİD vahşetinden büyük ölçüde etkilenen Ezidiler’dir. Herşeylerini kaybettiler ve büyük travma yaşadılar. Onlara karşı daha adil davranmak gerekir” dedi

Parlamento gündeminde

Yeşil Sol ve Sosyalist Parti, Hollanda hükümetinin kararını “sorumsuzluk” olarak değerlendiriken, İşçi Partisi (PvdA), soru önergesi ile konuyu parlamento gündemine taşıdı.

Hollanda Mülteciler Vakfı’ndan TinekemCeelen de, Hollanda Televizyonu’na (NOS) yaptığı açıklamada, Almanya’nın, Irak’taki kamplarda bulunan Ezidi kadınları getirerek tedavi ettiğini vurguladı.

Ceelen, “Hollanda’da da geri göndermek yerine, bunu yapmalı. Ezidiler, savunmasız grup değilse, kim savunmasız?” diye konuştu.

Zerdüştlük, Hristiyanlık ve İslam’dan unsurlar da barındıran çok eski bir inancın takipçileri olan Ezidiler, 2014 yılında IŞİD tarafından, Irak’ın Şengal kenti yakınlarındaki Sincar kasabasından sürüldü.

IŞİD saldırısı sonrası binlerce kayıp veren Ezidiler, Irak’ın kuzeyinde Kürtler’in denetimindeki kamplarda yaşıyor.

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