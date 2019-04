Ermenilerin Kahramanmaraş’ta yaptığı katliamlar kınandı

Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’ndeki Süleymanlı Şehitliği’ne gelen 57 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar, şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ermeni soykırımı iddialarını kınamak ve Ermeniler tarafından Süleymanlı’da vahşice katledilen şehitleri anmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye’nin yüz yıllarca mazlumların umudu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Can, şöyle devam etti: “Milletimiz bu soykırım suçlamalarını, asil ecdadına küfür ve hakaret olarak görmekte, bu suçlamada bulunanlara her zemin ve zamanda gereken cevabı misliyle vermek kararlıdır. Buradan Ermenistan devlet yetkililerine, diaspora çetelerine ve işbirlikçilerine tekrar sesleniyoruz. Yüce milletimiz bu soykırım yalanlarını asla kabul etmeyecektir. Tarihi gerçekler apaçık ortadayken, yalanlar üzerine inşa etmeye çalıştığınız, kirli yapı mutlaka çökecek ve tüm şer odakları inşallah altında kalacaktır.” Konuşmanın ardından etkinliği katılanlar 150 metrelik Türk bayrağı açarak, şehitlikten Ermenilerce masum vatandaşların diri diri atıldığı Kanlı Köprü’ye kadar yaklaşık iki kilometrelik güzergahta anma yürüyüşü yaptı. https://www.marasanahaber.com/ermenilerin-kahramanmaras-ta-yaptigi-katliamlar-kinandi/13737/