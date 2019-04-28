Dışişleri Bakanlığı’ndan “Ermeni soykırımı”nı tanıyan Portekiz’e: Tarihi gerçeklere saygı bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu tarafından alınan “Ermeni Soykırımı”nı tanıma kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Portekiz Parlamentosunun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı yayımlanan metinde “Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Portekiz Parlamentosuna tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı gösterme çağrısı yaptı.

Portekiz Parlamentosu: “Yirminci yüzyılın ilk soykırımı”

Portekiz Parlamentosu 26 Nisan’da “Ermeni soykırımının tanınması” için oylamaya gitmiş, oylama sonucu tasarı kabul edilmişti.

Kabul edilen metinde “Topraklarındaki Ermeni azınlığına yönelen Osmanlı makamlarının sistematik olarak imhası sonucu uluslararası tarihçiler tarafından da kabul edildiği gibi, bu yirminci yüzyılın ilk soykırımıdır.” ifadeleri kullanılmıştı.

Portekiz, dünyada 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan 29. ülke oldu.

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