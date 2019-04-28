Cizre bölgesinde Süryaniler Paskalya Bayramı’nı kutladı – ANHA

Cizre Bölgesi’nde Qamişlo’nun Tirbespiyê ilçesi ve Hesekê’nin Serêkaniyê ilçesinde Süryaniler bugün Paskalya Bayramı’nı kutladı.
Tirbespiyê’de Meryem Ana Kilisesi’nde ve Serêkaniyê’de de Martom Kilisesi’nde düzenlenen dini törenlerle Paskalya Bayramı kutlandı.
Bölgede yaşayan Kürt, Arap, Êzidî toplumları da kutlamaların yapıldığı kiliselere giderek, Süryanilerin Paskalya Bayramı’nı kutladı.
ANHA
https://hawarnews.com/tr/haber/cizre-bolgesinde-suryaniler-paskalya-bayramini-kutladi-h13286.html
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