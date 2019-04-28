Akdamar Adası’na bahar geldi

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte badem ağaçlarının çiçek açtığı Akdamar Adası ziyaretçi akınına uğruyor
Yaklaşık bin yıl önce Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından inşa edilen Akdamar Kilisesi’nin de bulunduğu Van Gölü ortasındaki Akdamar Adası, baharın renklerine büründü. Kış sezonu boyunca ziyaretlere kapalı olan ada, havanın ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Akdamar Adası, badem ağaçlarının kırmızı ve beyaz çiçeklerinin yanı sıra Van Gölü’nün maviliği ve karlı dağlarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Kaynak: MA
Yeni Yaşam Gazetesi
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