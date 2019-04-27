Portekiz, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan 29’uncu ülke oldu

HABER MERKEZİ – Portekiz, parlamentoda dün yapılan oylama ile Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ülkeler arasına katıldı. Ankara ise bu adımı “kabul edilemez” bularak tepki gösterdi.

Portekiz parlamentosu, 26 Nisan Cuma günü Ermeni Soykırımı’nın resmen tanınması için oylamaya gitti.

Oylamada Ermeni Soykırımı, “Topraklarındaki Ermeni azınlığına yönelen Osmanlı makamlarının sistamatik olarak imhası sonucu uluslararası tarihçiler tarafından da kabul edildiği gibi, bu yirminci yüzyılın ilk soykırımıdır” ifadeleri ile kabul edildi.

bianet’te yer alan habere göre parlamentoda onaylanan karar metninde ayrıca, şu ifadeler yer aldı:

“Bu anma bugün için de bir ders olmalı, çünkü şu anda varolan milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük göz önüne alındığında, geçmişin trajedilerini hatırlamak önem taşıyor.

“Bununla birlikte, parlamentonun insan haklarını korumak ve halklar, dinler, kültürler, medeniyetler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi önemini vurgulama taahhüdü de var.”

Karar metninde 24 Nisan 1915 günü “Osmanlı yetkililerinin 250 Ermeni aydın ve cemaat liderini idam ettiği” de belirtildi.

Ermeni Soykırımı’nı kabul eden 29 ülke var

Dünya genelinde 29 ülke Ermeni Soykırımı’nı resmen kabul ediyor. O ülkeler şöyle:

Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Ermenistan, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Kıbrıs Cumhuriyeti, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Suriye, Şili, Uruguay, Vatikan, Venezuela, Yunanistan.

ABD, İspanya, Ukrayna, Britanya, Avustralya, İran, İsrail’in de aralarında olduğu birçok ülkede ise soykırım resmen tanınmamış olsa da belli bölge ve eyaletlerde tanınıyor.

Örneğin ABD’de yer alan 50 eyaletten 41’inde de Ermeni Soykırımı kabul ediliyor.

Ayrıca Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da soykırımı kabul eden kuruluşlar arasında.

Ankara’dan tepki

Portekiz’in soykırımı resmen kabul etmesi üzerine Ankara’dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Portekiz parlamentosundan, “iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesi beklentisinde olunduğu” da belirtildi.

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