Mersin’de Anne Frank Sergisi: ‘Günümüz İçin Bir Tarih’

Onur Erdoğan

Almanya’da Nazilerin iktidara yürüyüşü ve sonrasında soykırımla sonuçlanan süreci, tuttuğu günlükle dünyaya duyuran Anne Frank’ın yaşamını bir zaman çizelgesiyle sunan “Günümüz İçin Bir Tarih” sergisi Mersinlilerle buluştu. Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinde 10 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği sergi 28 Nisan’a kadar gezilebilecek.

Açılışı 19 Nisan’da yapılan sergiye Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliği yapıyor. Sergide, 1930-1945 arasındaki dönemi kapsayan fotoğraflar ve bunlara eşlik eden metinler yer alıyor.

Sergiyi Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) düzenliyor. SEHAK Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Demirel sergiyle ilgili VOA Türkçe’ye bilgi verdi: “Sergi 33 panodan oluşuyor. Bu panolarda çoğunlukla Anne Frank’ın hayatından esinlenen fotoğraflar var. Çocukluğu, genç kızlığı, yaşadığı ev, bugün Amsterdam’da görülebilen, ziyarete açık olan, saklandıkları odanın resimleri, ailesine ait fotoğraflar ve tabii 2. Dünya Savaşı fotoğrafları var. Ve bunların altında, kısaltılmış, gençlerin ve özellikle çocukların kolay anlayabileceği bir dilde yazılmış, kısa anlatım metinleri yer alıyor.”

​“Bir minik kum tanesi”

1929’da Almanya’da doğan Anne Frank, Yahudi bir kız çocuğu. Almanya’da başlayan hikayesi Nazilerden kaçtıkları Hollanda ve ardından Auschwitz’i kat ettikten sonra Bergen-Belsen toplama kampında sona eriyor. “6 buçuk milyon Yahudi’nin öldürüldüğü 2. Dünya Savaşı’nda bir minik kum tanesi sadece. Onu özel kılan şey, tuttuğu günlükler. (Amsterdam’da kaçak yaşarken) Kapalı kaldığı süreçte kaleme aldığı günlükler ve bu günlükte her zaman şunu yazıyor: ‘Büyüdüğümde bir gazeteci ya da yazar olmak istiyorum.’ Ölümünden sonra hayatta kalan tek aile bireyi olan babası günlüğünü bulduğunda günlüğü yayımlayarak hem onun hayalini gerçekleştirmiş hem de onun adını tüm dünyaya duyurmuş oluyor. Bu günlükte biz 2. Dünya Savaşı’nın bir küçük kız çocuğuna neler yaşatabildiğini tüm çıplaklığıyla görebiliyoruz.”

​”Amacımız serginin tüm şehirleri gezebilmesi”

‘Anne Frank: Günümüz İçin Bir Tarih’ sergisi 3 yılda İstanbul, Adana, İzmir, Bursa, Adana, Çanakkale gibi yerleri gezdi. Demirel amacın tüm şehirleri gezmek olduğunu söylüyor: “Gençlerin ve çocukların eğitiminde son derece önemli bir yeri olacağını düşünüyoruz. 2. Dünya Savaşı faşizmin yükselişi bağlamında, insan ihlalleri konusunda çok önemli dersler veren bir süreç. Dolayısıyla herkesin ders alabileceği, öğretmenlerin çocuklara kolaylıkla anlatabileceği ve çok önemli bir bilinç uyarımı sağlayabilecek bir materyal olarak gördüğümüz için bu sergiyi hemen her yere götürmeye çalışıyoruz.”

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