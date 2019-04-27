Kudüs’te ‘Kutsal Ateş’ ayini: Kilisenin kapısı Müslümanlar tarafından açıldı

Binlerce Ortodoks, Paskalya törenlerinin en önemli ritüellerinden ‘Kutsal Ateş’ ayini için Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde buluştu. Hz İsa’nın kilisenin inşa edildiği noktada çarmıha gerildiği, burada defnedildiği ve yeniden dirildiği kabul ediliyor.

Yüzlerce Hristiyan hacı, Ortadoksların Yeniden Diriliş Kilisesi olarak da adlandırdıkları kilisenin önünde toplandı. İsrail polisi geniş güvenlik önlemi aldı.

Farklı Hıristiyan mezhepleri arasında çekişmeye sahne olan kilisenin anahtarları nesillerdir, tarafsız olduğu gerekçesiyle Müslüman bir ailede bulunuyor. Her yıl Kutsal Cuma törenlerini takip eden Kutsal Ateş ayininde kilisenin kapısı Müslümanlar tarafından açılıyor; Ortodoks hacılar ellerindeki mumları ve meşaleleri yakarak ibadetlerini yerine getiriyor.

Yerel saatle tam 14’de içinde İsa’nın olduğu düşünülen mezarın üzerine düşen güneş ışığının bir mumu yaktığına oradaki din adamlarının ise ateşi ibadet edenler arasında mumdan muma dağıttığına inanılıyor.

Başlangıcı 9. yüzyıla kadar giden törene her yıl binlerce kişi katılıyor.

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