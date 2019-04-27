Ermenistan sınırını ihlal eden Azerbaycan vatandaşı Yerevan’daki hastanede ameliyat geçirdi

16 Mart tarihinde saat 01:30 sularında Ermenistan’ın kuzeybatı sınırında yakalanan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı Elvin Arifoğlu İbrahimov 24 Nisan’da Yerevan’daki “Erebuni” hastanesine kaldırıldı.

Yapılan muayene sonucunda acil tıbbi müdahale yapılması gerektiğini tespit edilmiştir. Doktorların gerçekleştirdiği ameliyat neticesinde hastanın midesinden yabancı cisim çıkarıldı.

Azerbaycan’lı Elvin Arifoğlu İbrahimov şu an Ermeni doktorların kontrolü altında bulunuyor ve sağlık durumu iyidir.

Bütün prosedür Ermenistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve Kızılhaç ofisinin işbirliğiyle gerçekleşti.

Hatırlanacağı üzere 16 Mart tarihinde saat 01:30 sularında Ermenistan’ın kuzeybatı sınırında kimliği bilinmeyen bir vatandaş yakalandı. Ermenistan sınır koruma güçleri, ülkenin devlet sınırını ihlal eden kişiyi uyardı, uyarıya uymamasının ardından ise etkisiz hale getirildi. Ermenistan devlet sınırını ihlal eden kişinin yanında bulunan kimlik belgesine göre ihlalcı, Azerbaycan Cumhuriyeti Kazah ilçesinin sakini, 1986 doğumlu Elvin Arifoğlu İbrahimov olduğu öğrenildi.

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