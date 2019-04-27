BELEDİYE BAŞKANIMIZ ERDEM GÜL ERMENİ DOSTLARIMIZLA BİR ARADA

Belediye Başkanımız Erdem Gül, Arevakal ayini için Ermeni vatandaşlarımızla Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ndeydi. Ayine Kınalıada’da yaşayan Ermeni dostlarımızın yanı sıra İstanbul’un çeşitli bölgelerinden çok sayıda yurttaş katıldı. Başkan Gül, ayinin ardından meclis üyeleri M. Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil, Metin Önal, Rıza Çiftçioğlu, Haluk Dermen ve Fatma Bucak ile birlikte Kınalıada ve Burgazada’da esnaf ve halk ziyaretleri yaptı. Başkan Gül, polis haftası nedeni ile Kınalıada ve Burgazada’da bulunan emniyet bürolarını da ziyaret ederek görev yapan polisleri tebrik etti.

Kaynak: Adalar Belediyesi

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