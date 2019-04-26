Yüzbinlerce Hristiyan göç etti

IŞİD’in başta Şengal’de olmak üzere Êzidîlere yönelik saldırılarının ardından Hristiyanların da kendilerini tehlikede gördüğünü söyleyen Irak Başepsikoposu Luis Sako, yüzbinlerce Hristiyan göç etmek zorunda kaldı dedi

Irak ve Federe Kürdistan Bölgesi’nde yüz yıllardır özgürce yaşayan Hristiyanlar, 2003’ten bu yana bölgede yaşanan saldırı ve katliamlardan dolayı yerlerinden göç etmeye başladı. 2003’ten ve IŞİD’in saldırılarından sonra Hristiyanların Irak ve Kürdistan Bölgesi’nden göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Irak Başepsikoposu Luis Sako, yaşanan göçe dikkat çekti. Irak Başpiskoposu Luis Sako ve Süleymaniye ile Kerkük Epsikoposu Yusif Toma konuya ilişkin Rojnews’e konuştu. Yüzbinlerce göç yaşandı Irak’taki savaş hali ve IŞİD saldırıları yüzünden çok sayıda Hristiyan’ın topraklarını terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Irak Başpiskoposu Luis Sako, “Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde daha önce 1 milyon 500 bin Hristiyan yaşıyordu. Ancak yaşananlardan sonra çoğu farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı” dedi. Kerkük’te birlikte yaşam var IŞİD’in başta Şengal’de olmak üzere Êzidîlere yönelik saldırılarının ardından Hristiyanların da kendilerini tehlikede görmeye başladıklarını kaydeden Sako, saldırılar yüzünden 1 milyondan fazla Hristiyan’ın göç ettiğini söyledi. Sako, “Irak’ta ortalama 500 bin Hristiyan yaşıyor. Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı yerlerden biri olan Musul harap edildi. Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı yerlerden biri şimdi Kerkük’tür. Kerkük’te Arap, Kürt ve Türkmenler birlikte yaşıyor” diye konuştu.

Geriye dönüşler oldu

Süleymaniye ve Kerkük Epsikoposu Yusif Toma, göç eden Hristiyanlara ilişkin ellerinde net bir sayı olmadığını söyledi. IŞİD’in Irak’taki saldırılarının ardından ülkede yaşayan farklı inanç grupların büyük kaygı yaşadığını Toma, “IŞİD’in saldırılarından sonra ülkede büyük bir karışıklık oldu. Elimizdeki bilgilere göre Süleymaniye ve Kerkük’ten yaklaşık 300 bin Mesihi göç etmek zorunda kaldı. IŞİD yenilgiye uğratıldıktan sonra bunların çoğu topraklarına tekrar döndü. Huzurun olduğu yerde kimse göç etmek zorunda kalmaz. Tüm kimlik ve inançların birbirine saygı gösterip ortak bir yaşam tesis etmesi gerekir” vurgusu yaptı.

SÜLEYMANİYE

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