Türk Tarih Kurumu Tanıtım Tırı Giresun’da

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Karadeniz’de Patrikhane ve Ekümeniklik Propagandaları” ve “Karadeniz’de Millî Mücadele” belgesellerinin gösterildiği tanıtım tırında ücretsiz olarak dağıtılan broşür ve CD’lerle yakın dönemde bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekiliyor. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Karadeniz’in işgali ve Pontusçu çetelerin faaliyetlerinin anlatıldığı yayınlarda, Karadeniz’de Millî Mücadele’nin örgütleniş süreci de detaylı olarak gösteriliyor.

29 Nisan’da Rize’de, 30 Nisan’da Artvin’de ve 2-3 Mayıs tarihlerinde Samsun’da olacak tanıtım tırında Kurum tarafından yayımlanan diğer eserlere ulaşmak da mümkün olacak.

İHA