Soçi’de Ermeni Soykırımı’nın kurbalarının anısına ayin yapıldı

Rusya’nın Soçi ilinin Lazarevski ilçesinin Altmets (Yeni ışık) köyünde 24 Nisan’da Ermeni Soykırımının kurbanlarının anısına ayin yapıldı ve buradaki anıta çelenkler bırakıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi’nden edinen bilgiye göre bu etkinlikte Ermeni Cemaati’nin bir çok temsilcisi ve devlet memurları katıldı.

“Rusya Ermeniler Birliği”nin Soçi İl Başkanı Hmayak Ustyan, Ermenistan’ın Soçi Konsolosu Tigran Sarkisyan ve Soçi’deki Yezidi cemaatinin temsilcileri konuşma yaptılar.

Ermeni Konsolusu Sarkisyan, Soçi Ermeni cemaatinin neredeyse tamamı soykırımından kurtulan Ermeni ailelerinin yerleşmesinden dolayı oluşturduğunu ve en çok onların atalarının soykırım felaketini hisettiğini ve tanık olduğunu dile getirdi.

Daha sonra katılımcılar Surb Narek şapelde mum yaktılar ve Ermeni Soykırımı’nın aziz kurbanları için dua ettiler.

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