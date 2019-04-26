İsveç Parlamentosu’nda Ermeni Soykırımı’nın 104. Yıldönümü anıldı. Etkinlikte milletvekilleri, kamu ve siyasi şahsiyetler, gazeteciler, Ermeni ve Asur cemaatlerinin temsilcileri hazır bulundu.
Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik esnasında Riksdag’ın ikinci Başkan Yardımcısı, Ermenistan’ın İsveç Büyükelçisi, milletvekilleri nutukla meydana geldiler.
Konuşmacılar Soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların tanınması ve kınanmasının önemine değindi.
Ermenistan Kamu Radyosu
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