Garo Paylan: Ermeni Soykırımı’na dair erişilemeyen zabıtlar nerede?

1915 olayları için TBMM Başkanlığı’na araştırma komisyonu önergesi veren HDP’li Paylan, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fut Oktay’a, Ermeni Soykırımı’na dair erişilemeyen zabıtların akıbetini sordu.

TürkiyeGundemi.com – HDP Diyarbakır Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Garo Paylan, araştırmacıların; 1919-1922 yılları arasında, Ermenilere karşı işlenen insanlık suçlarının faillerinin yargılandığı Divan-ı Harb-i Örfî mahkeme zabıtlarının devlet arşivlerinde bulunmadığı veya belgelerin ulaşılabilir olmadığına yönelik iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Araştırmacıların bugüne kadar, Divan-ı Harb-i Örfî mahkeme zabıtlarının ancak bir kısmına, zamanın günlük basınında ve resmi gazetede yer alan kopyalarına ulaşabildiklerini belirten Paylan, konuyla ilgili soruları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemiyle yöneltti.

Paylan’ın, TBMM Başkanlığına, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni halkının büyük felaketinin 104. yıldönümü olan, 24 Nisan 2019 günü yaptığı konuşmada, “Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok.” diyerek, devlet arşivlerinin her araştırmacıya açık olduğunu vurgulamıştır.

Öte yandan araştırmacılar; 1919-1922 yılları arasında, Ermenilere karşı işlenen insanlık suçlarının faillerinin yargılandığı Divan-ı Harb-i Örfî mahkeme zabıtlarının devlet arşivlerinde bulunmadığını, yahut belgelerin ulaşılabilir olmadığını iddia etmektedirler. Araştırmacılar bugüne kadar, Divan-ı Harb-i Örfî mahkeme zabıtlarının ancak bir kısmına, zamanın günlük basınında ve resmi gazetede yer alan kopyalarına ulaşabilmiştir.

Bu bağlamda,

1. Divan-ı Harb-i Örfî mahkemelerinin zabıtları devlet arşivlerinde bulunmamakta mıdır?

2. Söz konusu mahkeme zabıtları ilk kez ne zaman arşivlere girmiştir? Zabıtların kayıtları en son ne zaman ve hangi arşiv envanterinde tutulmuştur?

3. Eğer bu zabıtların asıllarının olmadığı veya ulaşılabilir olmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyorsa, zabıtlar şu an nerede, hangi arşivde tutulmaktadır?

4. “Hakikate erişmek isteyen” araştırmacılar bu zabıtlara hangi yollarla ulaşabilecektir?

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