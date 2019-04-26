Ermeni çetelerince katledilen şehitler anıldı

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Iğdır Merkez Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermenilerce katledilen şehitler anıldı. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu tarafından Hakmehmet köyünde düzenlenen törene katılan vatandaşlar, anıt mezarı ziyaret ederek dua etti.

Iğdır Merkez Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermenilerce katledilen şehitler anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu tarafından Hakmehmet köyünde düzenlenen törene katılan vatandaşlar, anıt mezarı ziyaret ederek dua etti.

Saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Sözde soykırım yalanları ile dünyayı kandıran Ermeniler, bugün yine yalanları ile dünyayı meşgul ediyor. Asıl katliamı yapan Ermeniler soykırıma uğrayan ise Türk milleti olmuştur. 1919 yıllarında Ermeni Çetecileri Taşnak ve Hınçak Komitecileri tarafından Gedikli, Hakmehmet ve Oba Köylerinde çoluk, çocuk, yaşlı ve genç demeden yüzlerce Müslüman Türk insanını hunharca katletmişlerdir. Bu toplu mezarlar Anadolu’nun bir çok yerinde mevcuttur. Oysa bir tek Ermeni mezarına rastlanmamıştır. Bu da gösteriyor ki asıl soykırımı yapan Ermenilerdir. Gerçek Ermeni katliamına uğrayan Hakmehmet köyündeyiz. Bunun belgesi de buradadır. Ermeniler insanları tandır damına doldurup kuyulara atıp öldürmüşlerdir. Doğu Anadolu bölgesinde katliam yapmışlardır. 1919 yılında burada katliam yapan Ermenilerin torunları 1992 yılında Azerbaycan Hocalı’da aynı katliamı yapmışlardır. Hür dünya Amerika, Fransa, Almanya ve İtalya’yı Ermenilerin yalanlarına inanmamaya çağırıyor, gelsin bu katliamı Iğdır’da görsünler”dedi.

Anma programına, Türk Eğitim Sen Iğdır İl Başkanı Ali Arslan, Eczacılar Odası Başkanı Nazım Karadağ, Muhtarlar Derneği Başkanı Mikail Ud, Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ve vatandaşlar katıldı.

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