ABD Kongre üyesi Frank Pallone Erdoğan’ın Soykırım hakkındaki sözlerini “iğrenç“ olarak açıkladı

ABD Kongre üyesi Frank Pallone Erdoğan’ın Soykırım hakkındaki sözlerini “iğrenç” olarak açıkladı.

“Erdoğan’ın Ermeni Soykırımı’nı anma günüde söylediği nefret sözü, tarihi gerçeklerin iğrenç bir inkarıdır” diyen Pallone, ayrıca Nikol Pashinyan’ın açıklamasına da atıfta bulundu.

Pallone, Pashinyan’ın Erdoğan tarafından Ermeni Soykırımı’nın inkarının yeni bir aşaması ve bir halkın yok edilmesinin yasallaştırılması olarak değerlendirmelerine dayanışmasını ifade ederek, bu acımasız otoriterin yeni “düşüşünü” kınamak için Nikol Pashinyan ve Ermenilerle birlikte durduğunu söyledi.

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