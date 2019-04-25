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Yunan polisi sözde Ermeni soykırımı protestosunu dağıttı

2019-04-25
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Selanik kent merkezinde toplanarak Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’na yürüyen göstericiler polis barikatıyla karşılaştı.

BARİKATI AŞMAK İSTEDİLER, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Başkonsolosluk binasına bildiri asmak isteyen bir grubun talebinin reddedilmesi üzerine göstericiler polis barikatını aşmak istedi.
Çıkan arbedeye Yunan çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.
Yunan polisi sözde Ermeni soykırımı protestosunu dağıttı

http://ekspreshaberajansi.com/2019/04/25/yunan-polisi-sozde-ermeni-soykirimi-protestosunu-dagitti/

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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