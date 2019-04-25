Yunan polisi sözde Ermeni soykırımı protestosunu dağıttı

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|Selanik kent merkezinde toplanarak Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’na yürüyen göstericiler polis barikatıyla karşılaştı.
BARİKATI AŞMAK İSTEDİLER, POLİS MÜDAHALE ETTİ
Başkonsolosluk binasına bildiri asmak isteyen bir grubun talebinin reddedilmesi üzerine göstericiler polis barikatını aşmak istedi.
http://ekspreshaberajansi.com/2019/04/25/yunan-polisi-sozde-ermeni-soykirimi-protestosunu-dagitti/
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