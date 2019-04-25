Uluslararası futbol ve dostluk günü

Her yıl 25 Nisan’da düzenlenen Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü, 50’den fazla ülkedeki okullarda ve spor akademilerinde kutlandı. Rusya’nın öncülüğünde gerçekleşen ve Türkiye’nin de yer aldığı ‘Dostluk için futbol’ organizasyonu öncülüğünde gerçekleşen kutlamalar çerçevesinde 40 binden fazla katılımcının yer aldığı 200’den fazla etkinlik düzenlendi.

2013 yılından bu yana düzenlenen ve Gazprom tarafından desteklenen ‘Dostluk için futbol‘ organizasyonu çerçevesinde arkadaşlık, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur gibi anahtar değerler öne çıkartılıyor. Organizasyona her yıl dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerinden çocuklar katılıyor ve “Dostluk için futbol” çatısı altında bir araya geliyorlar.

25 Nisan Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü

Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü çerçevesinde 40.000’den fazla katılımcının yer aldığı 200’den fazla etkinlik düzenlendi. Dünya Futbol ve Dostluk Dersi Avusturya, Azerbaycan, Ermenistan, Bangladeş, Belarus, Bolivya, Büyük Britanya, İspanya, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Moldova, Nijerya, Portekiz, Suriye, ABD, Tacikistan, Özbekistan, Fransa, İsviçre, İsveç, Japonya’daki okullarda yapıldı. Letonya ve Estonya’da açık ders, genç futbolcular için antrenman ile birleştirildi. FIFA Dünya Kupası 2018’e ev sahipliği yapan Rusya’nın 11 şehrindeki okullar, futbol akademileri ve kulüpler Futbol ve Dostluk Uluslararası Gününü düzenlediler.

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