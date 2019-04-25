Sosyalistlerden “Ermeni soykırımı” eylemi

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1915 olaylarının yıldönümünde İstanbul Şişhane’de bir eylem gerçekleştirdi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1915 olaylarının yıldönümünde İstanbul Şişhane’de bir eylem gerçekleştirdi.

HKP, “Ermeni soykırımı” tartışmasına ilişkin açıklamasında “Keşke emperyalist çakallar 100 küsur yıl önce aramıza girmeseydi de eskiden olduğu gibi yüzyıllarca süren kardeşliğimiz aynı şekilde devam edip gitseydi” dedi.

HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Avukat Pınar Akbina yaptığı basın açıklamasında, “Ermeni soykırımı” tezini savunanlara “emperyalist yalanın savunucuları” diye seslenerek bilerek ya da bilmeyerek AB-D Emperyalistlerinin halkları parçalayıp birbirine boğazlatma oyununa alet olduklarını, yaptıklarının Türk, Kürt ve Ermeni halklarına ihanet olduğunu söyledi.

“HAYDUT DEVLETLER HEP BU NİYETLERİ BESLEDİLER BİZE KARŞI”

Akbina, soykırım yalanını savunanların, İngiliz Savaş Propaganda Bürosu’nun “Savaş Propagandası” olarak ürettiği “Mavi Kitap” adıyla ünlü kitapta anılan yalanları ve iftiraları kitabın yazarlarından Arnold Toynbee’nin ölümünden önce savaş propogandası amacıyla kitabı yazdıklarını itiraf etmesine rağmen bugün hala savunduklarını belirterek, “O dönemde yaşananın karşılıklı bir çatışma ve katliam olduğu, her iki tarafın da büyük kayıplar verip acılar çektiği çok açık bir gerçektir. Bu acıların yaşanmasına sebep de Batılı Emperyalist haydutlar; İngiliz, Fransız, Amerikan ve İtalyanlarla Rus Çarlığı’dır” dedi.

Dönemin Ermeni liderlerinden de alıntılar yaparak Ermenilerin Osmanlı’yı parçalama savaşında emperyalistler safında savaştıklarını aktaran Akbina, “Türkleri Avrupa’dan ve Anadolu’dan atma, Asya’ya geri gönderme planlarını, Antiemperyalist Birinci Ulusal Savaş’ımızın zaferiyle kâğıt üzerinde bıraktık. Haydutların hevesleri kursaklarında kaldı. Fakat bu düşünce ve niyetlerinden hiç vazgeçmediler. Amerika Birleşik Devletleri de içlerinde olmak üzere tüm emperyalist haydut devletler hep bu niyetleri beslediler bize karşı” diye konuştu.

“KEŞKE EMPERYALİST ÇAKALLAR 100 KÜSUR YIL ÖNCE ARAMIZA GİRMESEYDİ”

Ermeni Soykırımı yalanını savunanların insanlığa karşı suç işlediğini belirten Akbina, “Ermeni Halkına da Türk Halkına da Kürt Halkına da kötülük etmektesiniz. Bu her üç halkı da birbiriyle boğazlaştırmayı planlayıp projelendiren ABD Emperyalistlerine hizmetkârlık ediyorsunuz” diye seslendi.

Amerikancı Kürt Hareketi’nin bu emperyalist yalana dört elle sarılarak onu hararetle savunmasına da değinen Akbina, “Bunlar da AB’li efendilerine şirin görünebilmek için onların bu propaganda malzemesi yalan ve iftirasını iştahla savunuyorlar. Böyle yapmakla atalarına karşı da ihanet etmiş, dolayısıyla da suç işlemiş oluyorlar. Çünkü Ermenilerin geçen yüzyılın başlarında hak iddia ettikleri ve buralarda bağımsız bir Ermeni devleti kurma amacıyla savaşa giriştikleri toprakların ezici çoğunluğunu bugünkü Kürt illeri oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

HKP’nin Ermeni Halkına karşı asla olumsuz bir duygu ve düşünce beslemediğini aktaran Akbina, “Keşke emperyalist çakallar 100 küsur yıl önce aramıza girmeseydi de eskiden olduğu gibi yüzyıllarca süren kardeşliğimiz aynı şekilde devam edip gitseydi” dedi.

Eylem Av. Pınar Akbina’nın açıklamasının ardından, “Kahrolsun Emperyalizm”, “Yaşasın Halkları Kardeşliği”, “Soykırım Yalanı AB-D Planı”, “Soykırımı Savunan AB-D Uşağı”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır” sloganlarıyla sona erdi.

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