Kürtlere yapılan soykırımlar Ermenistan Parlamentosu’na taşınıyor

Erbil (Rûdaw) – Kürdistan Bölgesi’nden bir heyet Ermenistan’a giderek, “Ermeni Soykırımı” anmalarına katıldı. Heyet Ermenistanlı yetkili ve kurumlarla görüştü.

Ermenistanlı parti gruplarıyla bir dizi görüşme gerçekleştiren Kürdistan Bölgesi heyeti, Kürtler ve Ermenilere yapılan soykırımlar hakkında neler yapabileceklerini ele aldı. Görüşmeler sonucunda, Ermenistanlı partiler, Kürtlere yapılan Enfal ve Halepçe Soykırımlarını parlamento gündemine alacaklarını belirtiler.

Heyette yer alan, Kürt yazar Arif Kurbani Rûdaw’a yaptığı açıklamada, “Baran Soykırım Kurumu, Çemçemal Kaymakamı ve şahsım bölgede tanınan bir yazar olarak, Kürt-Ermeni Dostluğu Derneği ile beraber soykırım anmalarına katıldık. Ermenistan’ın Irak Konsolosluğu bizi davet etmişti” dedi. Kurbani, “Anma soykırım anıtı önünde gerçekleşti. Yüzbinlerce insan bu anıtı ziyaret etti, ülke temsilcileri çelenk bıraktı. Biz de Kürdistan çelengini diğer ülkeler gibi anıtın önüne koyduk” ifadelerini kullandı. Arif Kurbani, açıklamasının devamında şöyle dedi: “Soykırım Araştırmaları Ulusal Akademisi ve Soykırım Merkezi yönetimiyle toplantılar yaptık. Parlamento da ise Ezidi Kürtleri Parlamento Temsilcisi Rüstem Bekoyan, Müslüman Kürtlerin Parlamento Temsilcisi Kinyas Hasanov, Ermeni Aydınlık Partisi Temsilcisi Sarkis Aleksaryan ve Asuri temsilcilerle görüştük. Onlardan Enfal Soykırımı, Halepçe Kimyasal Soykırımı, Barzan Soykırımı ve Feyli Soykırımı’nı resmi olarak tanımalarını istedik. Bize bunu parlamentoda görüşeceklerini söylediler. Ermenistan’daki Karabağ Başkanı ile görüştük sorunlu bölgeler hakkında önemli bilgiler verdi. Ayrıca Erivan Belediye Başkanı ile görüştük. Erivan Radyosu Kürtçe Bölümünü de ziyaret ettik. Bize, ‘1980 ile 88 arasında Kürtlerin yaşadıkları soykırımlardan Halepçe’nin sayı olarak en küçüğü olduğunu ancak dünyanın sadece Halepçe’yi bildiğini söylediler.”

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