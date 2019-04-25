Kim Kardashian: “ Ermeni Soykırmı’nı asla unutmamaya söz verdik”

Ermeni asıllı ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, instagram ve twitter resmi hesapları üzerinden Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle fotoğraf paylaşarak yorumda bulundu.

Dünyaca meşhur Kim Kardashian, bugünü ve geleceği simgeleyen ‘unutma beni çiçeği’ fotoğrafını paylaştı ve “Bizim, Ermeni Soykırmı’nı asla unutmamaya söz verdik” notunu bıraktı.

Kim Kardashyan’ın kardeşi ve reality şov yıldızı Khloe Kardashian da instagram üzerinden Ermeni Soykırımı’yla ilgili fotoğraflar paylaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/25/Kim-kardashian-Ermeni-Soykırmı/153597

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