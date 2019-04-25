İskenderun’da Geleneksel ‘Azari’ Etkinliği!

İskenderun’da yaşayan Hristiyan gençler, yaklaşan Paskalya Bayramı çerçevesinde çeşitli etkinliklere de imza atıyorlar. Bu bağlamda Paskalya Hazırlık devresi içinde gerçekleştirilen ‘Evlerde İlahi Okuma’etkinliği bu yıl da büyük bir coşkuyla ve mutlulukla gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır yapılan, tarihi geleneksel bir hale gelen ve ‘Azari İlahisi’ adı verilen bu etkinlikte, Hristiyan gençler ve çocuklar akşam saatlerinde başladıkları ev gezmelerinde, evleri tek-tek ziyaret ederek ilahiler okuyor ve yaklaşan bayramın müjdesini veriyorlar. Arapça okunan ilahilerin söylenmesinin ardından gençler ve çocuklar ev sahibi ailelere ‘Her Sene Bugünlere’temennisi ile birlikte bayram hediyesi de veriyorlar. Ev sahibi Hristiyanlar ise evlerine gelenlere para bağışının yanı sıra Yumurta, Peynir, Zeytin Yağı gibi ürünler vererek, bir nevi yardımlaşmanın ve paylaşmanın bir örneğini gösteriyorlar.

Beşer kişilik 9 Grup halinde, gece boyunca yaklaşık 150 evi ziyaret eden gençlerin topladıkları bu yardım malzemeleri daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak bayramın bereketi ile geldiği müjdeleniyor.

Yaklaşık 50 kişilik bir grup halinde İskenderun’daki birçok Hristiyan evini dolaşan gençler ve çocuklar, ellerindeki tuvale resmedilmiş ‘İsa Mesih’in Lazar’ı Ölümden Diriltmesi’ile ilgili ilahileri söyleyerek hem İsa Mesih’in yüceliğini hem de bayramın gelişini müjdeliyorlar.

Hep birlikte Arapça söylenen bu geleneksel ilahi, hasta ve çocuklu evlerde daha çok makbul görülüyor.

(SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

http://haber.sat7turk.com/iskenderunda-geleneksel-azari-etkinligi/

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