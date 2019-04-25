Dünden Bugüne Ermeni Sorunu ve Soykırımı Yalanı KSÜ’de masaya yatırıldı

Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Pak meselenin siyasi olarak değil tarihsel olarak objektif bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ermeni sorununu Şark Meselesi bağlamında ele alarak değerlendirmelerde bulunan Dekan Doğan, Ermeni soykırım yalanının emperyalist ülkelerin Osmanlıyı parçalama planlarının bir parçası olduğunun altını çizdi.

Panelde ilk sözü alan KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Eyicil, “Tarihi Süreçte Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Osmanlının Ermenileri azınlık olarak görmeden adil bir şekilde davrandığına dikkat çeken Eyicil, isyan eden ve savaş durumundaki devletin güvenliğini tehdit eden bir kısım Ermeni tebaaya ilişkin zorunlu iskan hareketinin soykırım olarak yansıtılmaya çalıştığını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Eyicil farklı kaynaklarda verilen bilgilere göre Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan 1,5 milyon Ermeni nüfusun 300 bininin zorunlu göç ettirildiğini ve daha sonra birçok Ermeni’nin eski yaşadıkları bölgelere geri döndüğünü hatırlattı.

Panelin diğer konuşmacısı Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çabuk ise “Bir Propaganda Aracı Olarak Ermeni Sorunu” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Çabuk, bugün devam ettirilen soykırım iddialarının 1. Dünya Savaşı öncesi oluşturulan propaganda malzemesi kitap ve belgelere dayandırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan, panelistlere katılım belgelerini takdim ettiler.