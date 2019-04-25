Cem Özdemir: “Ermeni Soykırımı konusunun ders kitaplarımıza dahil etme zamanı geldi”

Türk kökenli Alman siyaseti, “Yeşiller Partisi” eş başkanı ve Bundestag milletvekili olan Cem Özdemir, 24 Nisan Ermeni Soykırımı’mın anma günü vesilesiyle Facebook’taki sayfasında bir paylaşım yaptı.

Özdemir, “Ermenilerin ve diğer Hristiyanların tabi tutulduğu soykırmı bugün 104. kez anıyoruz. Bu korkunç faciayı ve Almanya’nın buna katılımını asla unutturmamalıyız. Bu konunun nihayet ders kitaplarımızda yer alma zamanı geldi. Herero ve Nama Soykırımı’nın da…”, ifadelerini kullandı.

Alman milletvekili, 2016 yılında Almanya Bundestagı tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanındığını da hatırlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/25/Almanya-Özdemir-Ermeni-Soykırımı/153573

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