23 Nisan’da Büyükada Doldu Taştı

Yıllardır 23 Nisan günü, yüzlerce insanın akın ettiği Büyükada’daki Aya Yorgi Kilisesi, bu yıl da tıklım tıklımdı. İnsanlar Aya Yorgi Kilisesi’nin yokuşundan; ellerindeki iplikleri açarak, hiç kimseyle konuşmayarak ve dileklerini dileyerek çıktılar. Bu şekilde kiliseye kadar çıktıklarında, dileklerinin gerçekleşeceğine inanıyorlardı.

Aynı zamandan birçok kişi şeker ve çikolata dağıtıyordu. Bu kişiler, dilekleri gerçekleştiği için bir adak adamak ya da tansiyonu düşen kişilere destek olmak amacıyla bunu yapıyorlardı.

Yaklaşık 13 stanttan ve neredeyse 200 kişiden oluşan bir hizmet grubu da sabahtan akşama kadar oradaydı. Birçok farklı kilise ve hizmet grubu tüm gün Aya Yorgi Kilisesi’nin yokuşunda insanlara hizmet ettiler.

İsteyenlere İncil ve broşürler dağıtıldı ve dua edildi. Farklı stantlarda hizmet eden birçok tapınmacı; Türkçe, İngilizce, Korece ve İspanyolca olmak üzere birçok farklı dilde ilahi söyledi.

Taco grubunun Türkçe pop şarkı söylemesi insanların dikkatini çekti. Ardından, Adem ile Havva’nın günahıyla başlayan ve İsa Mesih’in ölüp dirilmesi ile gelen kurtuluşu anlatan bir tiyatro yaptılar. Birçok insanın dikkatini çeken bu tiyatrodan sonra, insanlar Taco grubuna sorular sordu.

Röportaj yaptığımız birçok insan o gün neden orada olduklarını, tuttukları dileklere nasıl karşılık aldıklarını ve kiliselerden gelen kişilerin kendileri için nasıl dua ettiklerini anlatırken; hizmet etmek için orada bulunan kardeşler de ne kadar çok bereket aldıklarını ve insanlara gerçeğin mesajını vermenin mutluluğunu anlattılar.

Birçok kişinin olduğu bu değerli günde, Hristiyanların amacı; kurtuluşun ipliklerle ya da sessizliği bozmadan tepeye kadar çıkmakla değil; uğrumuza ölüp dirilen İsa Mesih’in kanı aracılığıyla geldiğini anlatmaktı.

Gün sona ererken, hizmet ekibi etraftaki çöpleri toplayarak ve coşkulu ilahiler söyleyerek o günkü hizmetlerini de sonlandırdılar. (DAP)

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