PKK, görünümlü ASALA şaşırtmadı

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Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU

PKK/YPG/PYD,Taşnak Ermenilerinden bir terör birliği oluşturmuş. Suriye’de, Türk sınırına yerleştiren birliğin kuruluşu, bugün, yani Türklerin “Ermeni soykırımı iftirası”uyarınca, emperyalistler ve maşalarınca yargısız infaz edildiği 24 Nisan’da duyurulacakmış dünyaya.

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İlana gerek yok aslında;

Ne diyordu PKK’lı teröristler telsiz konuşmalarında?

– 1915’in intikamını alıyoruz!

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PKK, algımıza kazınmaya çalışıldığı gibi bir “Kürt oluşumu” muydu yoksa “kripto” bir “Ermeni terör örgütü”mü acaba?

Abdullah Öcalan mıydı, Artin Agopyanmı aslında başındaki caninin “şuur” adı?

Misal, Şemdin Sakık,büyükannesinin Ermeni olduğunu kendisi açıklamamış mıydı?

“Mavi Çarşı”yı yakanlardan “Zazan Bertin”son tahlilde “Ohannis“in torunu çıkmadı mı?

Hayır, her şeyi geçtim, sözüm ona Kürtleri haklarına kavuşturmak üzere terör yaratan bir örgütün, Kürtlerden en temel insan hakkını, “hayatlarını” çalması bile “makul şüphe”yaratmaz mı?

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CIA’nın 1984 tarihli “Ermeni Gizli Ordusu”raporunu bir okuyun derim, kimleeer kimlerle beraber!

PKK’nın, Ermeni terör örgütlerini model alarak yapılandığının,“eylem pratiği“ni ASALA’dan naklettiğinin anlatıldığı raporda, hem Kürt hem de Ermeni isyanlarının hamisi birinci ağızdan açıkladı:

– Kasım 1980’de, Strasbourg’daki Türk Konsolosluğu’na düzenlenen kanlı saldırıyı “ASALA-PKK ittifakı” ortaklaşa yaptı!

“1984 yazında PKK, kendi militanlarından, diğer Kürt ve sol gruplardan ve muhtemelen bazı Ermeni teröristlerden oluşan ‘HRK’ ismiyle anılan bir birim oluşturdu”ifadesi de yine CIA raporlarından alıntı.(26 Ağustos 1985 tarihli belge)

Bu konunun, -bence- Türkiye’deki yaşayan en önemli “bilirkişisi”Yusuf Halaçoğlu Hoca, “PKK’nın Ermeni kimliğine” dikkat çekmek için -hatırlayın-ne tehditleri, ne hakaretleri, nasıl bir ihanet ittifakının karşısında yalnız kalmayı göze aldı; artık nasıl bir nasırsa o, azıcık dokundurunca nasıl hopladı dünyanın bir ucundaki kolları, ayakları!

“Büyük Ermenistan”cıların, “PKK’ya neden ihtiyaç duyduklarını”da şöyle anlatmıştı bir sohbetimizde Yusuf Hoca;

“ABD, 1970’ten itibaren öngörüyor Sovyetlerin çökeceğini ve bir Türk dünyasının oluşacağını. Sovyetler 1990’larda çöküyor. Eş zamanlı olarak PKK’nın Türkiye’de yaptığı tahribata bakın. PKK’yı alt etmeye harcadığımız gücü Türk cumhuriyetlerine harcasak ne olurdu bir düşünün!”

Hadi, bir değişiklik yapın ve “düşünün“!

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HDP’nin Erciş Belediye “Eş Başkanı(!)”olduğu dönemde, Diba Keskin‘in neden ”Erciş, Ermenilerin yaşadığı bir coğrafyadır. Bugün her ne kadar Ermeni halkına yapılan zulmü hatırlatıyorsa da, Erciş Belediyesi olarak 24 Nisan’da Ermeni üzümünü ekerek bir yandan tarihle yüzleşmek bir yandan da halkların kardeşliğini hatırlatmak istiyoruz. Adına Barış Bağları dediğimiz bu bağın bağ bozumunu bütün halklar bir arada gerçekleştireceğiz” çıkışı yaptığını da düşünün ama…

Dönemin HDP’li Van Büyükşehir Belediye “Eş başkanları” Bekir Kaya ve Hatice Çoban’ın, neden, Türk kadınlarının uğradığı Ermeni mezalimi dolayısıyla “tecavüz adası”olarak anılan Akdamar’a nazır, “Ermeni Olimpiyat Ateşi” yaktığını da düşünün…

Neden, HDP’li Bitlis, Mutki, Güroymak, Sur Belediye Başkanlarıyla birlikte, Erivan’daki Hamahaygagan Oyunları’nın “şeref konukları” olduklarını düşünün…

En çok da…

BDP’lilerin neden Türk katili Sargisyan‘a “Buradaki emanetlerinizin bekçileriyiz” mesajı yolladıklarını düşünün!

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Bu hatırlatmalarımın her biri bir parçası olsun “büyük yap-boz tahtası(!)”nın; Ermenistan’ın geçen yıl PKK’lı teröristleri sistemli şekilde Karabağ’a yerleştirdiğini belgeleyen parçayı aman ha unutmayın!

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Kurulduğu günden bu yana zaten bir ASALA varken PKK’dan içeri, PKK’nın Suriye yapılanmasının bir Ermeni terör birliği kurmasına şaşırmalı mıyız, yoksa Van’lı bir milliyetperver büyüğümüzün bir tarifte paylaştığı “PKK, Doğu Anadolu’da Büyük Ermenistan haritasını tamamlamaya çalışıyor. Kürt diye bir dertleri yok. Kürtleri maşa olarak kullanıyorlar. Sesini duyurma gücü-imkânı olanlar gelsin bunu buradaki Kürt aşiretlerine anlatsın; plan başka… Kürt kılığına girmiş Kripto Ermeniler değil; bizim, bu toprağın Kürtleri neye alet edildiklerini bilseler, bizden önce onlar bu tezgâhı darmadağın ederler. Bilmiyorlar. Öğrenmemeleri için her türlü izole ediliyorlar… Kürt’ü bizden çalıyorlar; bizi bizden koparıyorlar; Büyük Ermenistan’a paspas yapacaklar”feryadına kulak verip –artık-uyanacak mıyız!

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/pkk-gorunumlu-asala-sasirtmadi-51666yy.htm



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