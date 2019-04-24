Mısır’daki kilise cinayetinde 2 rahibe idam cezası

Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos cinayeti davasında yargılanan 2 eski rahip hakkında idam cezası verildi
Mısır mahkemesi, Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos cinayeti davasında yargılanan 2 eski rahip hakkında idam cezası verdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Demenhur Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, Aziz Epfaniyos’u öldürme suçlamasıyla yargılanan sanık rahip Faltaus Makari ile rahip İşaya Makari hakkında oy birliğiyle idam cezası verildi.
KARAR TEMYİZE AÇIK
Başpiskopos Aziz Epfaniyos cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski rahip ağustos ayında ceza mahkemesine sevk edilmişti. Demenhur Ceza Mahkemesi, şubat ayında görülen duruşmada, sanıkların idamına hükmetmiş, evrakları görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmişti.
https://www.ensonhaber.com/misirdaki-kilise-cinayetinde-2-rahibe-idam-cezasi.html
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