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Londra Saatchi Galeri’de muhteşem açılış!

2019-04-24

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler  sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga  vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin  portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

Sergi Londra’nın ünlü sanat galerisi Saatchi Galeri’de İngiltere’nin  Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın  tarafından açıldı.

Açılışına çok sayıda Türk ve İngiliz davetlinin katıldığı sergide, 39  İstanbulfotoğrafı ile 14 porte yer aldı.

Sergide İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill,  Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine de yer  verildi.

İngiliz bakandan övgü

Açılışta konuşan İngiltere’nin Avrupa Bakanı Duncan, kendisine Türkiye  ile İngiltere arasındaki bağları gösteren herhangi bir şeye katılması teklif  edildiğinde daima derhal “evet” yanıtı vermeyi kendisine bir kural haline  getirdiğini söyledi.

Ara Güler’in isabetli bir şekilde dünyanın en iyi fotoğrafçılarından  biri sayıldığını belirten Duncan, “Kendisini hiçbir zaman sanatçı diye  tanımlamadı. Kendisini bir görsel tarihçi, bir foto muhabiri olarak gördü.  Çağdaşlarının kaderini kendi görsel tarihinin kalbine yerleştirdi. Özellikle de  siyah beyaz İstanbul portrelerinde bunu yaptı.” diye konuştu.

Londra gibi İstanbul’un da büyük, sürekli değişen küresel şehirlerden  olduğunu belirten Duncan, “Bence Ara Güler İstanbul’un karakterini gerçekten  harika bir şekilde yakalamıştır.” ifadesini kullandı.

Ekim ayında İstanbul Havalimanı’nın açılışına katıldığını hatırlatan  Duncan, buranın da hizmet verdiği kent gibi eski ile yeninin bir karışımı  olduğunu ve kentin biricik tarihi mirasına sadık kaldığını gözlemlediğini  kaydetti.

Ara Güler sergisinin Türkiye’nin çocuklara armağan edilmiş bayramı 23  Nisan’da açılmasının da manidar olduğunu belirten Duncan, Güler’in eserleriyle  çocuklara ilhan kaynağı olacağına inandığını ifade etti.

5 şehirde daha açılacak

Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma  Merkezi işbirliğindeki serginin Londra’nın ardından sırasıyla ParisKyoto, New  York, Roma ve Mogadişu’da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master  of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in sergisi açılacağı diğer ülkelerden önemli  karakterlerin fotoğraflarını da içerecek.

Ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu  Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin  üstlendiği “Ara Güler Sergisi” yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer  alarak, uluslararası sanat platformunda Güler’in anısını yaşatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ön söz

Ön sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan  sergi kitabı da Londra’da İngilizce olarak ziyaretçilere dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde Ara  Güler’i şöyle anlattı:

“Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi  mücadeleleriyle devlet adamlıklarıyla fikirleriyle sanatçılıklarıyla insani  duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin, onun  objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında  başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği  fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların,  albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup  büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in  serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak,  özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal  örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”

Milliyet

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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