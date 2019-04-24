Londra Saatchi Galeri’de muhteşem açılış!

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

Sergi Londra’nın ünlü sanat galerisi Saatchi Galeri’de İngiltere’nin Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından açıldı.

Açılışına çok sayıda Türk ve İngiliz davetlinin katıldığı sergide, 39 İstanbulfotoğrafı ile 14 porte yer aldı.

Sergide İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine de yer verildi.

İngiliz bakandan övgü

Açılışta konuşan İngiltere’nin Avrupa Bakanı Duncan, kendisine Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları gösteren herhangi bir şeye katılması teklif edildiğinde daima derhal “evet” yanıtı vermeyi kendisine bir kural haline getirdiğini söyledi.

Ara Güler’in isabetli bir şekilde dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri sayıldığını belirten Duncan, “Kendisini hiçbir zaman sanatçı diye tanımlamadı. Kendisini bir görsel tarihçi, bir foto muhabiri olarak gördü. Çağdaşlarının kaderini kendi görsel tarihinin kalbine yerleştirdi. Özellikle de siyah beyaz İstanbul portrelerinde bunu yaptı.” diye konuştu.

Londra gibi İstanbul’un da büyük, sürekli değişen küresel şehirlerden olduğunu belirten Duncan, “Bence Ara Güler İstanbul’un karakterini gerçekten harika bir şekilde yakalamıştır.” ifadesini kullandı.

Ekim ayında İstanbul Havalimanı’nın açılışına katıldığını hatırlatan Duncan, buranın da hizmet verdiği kent gibi eski ile yeninin bir karışımı olduğunu ve kentin biricik tarihi mirasına sadık kaldığını gözlemlediğini kaydetti.

Ara Güler sergisinin Türkiye’nin çocuklara armağan edilmiş bayramı 23 Nisan’da açılmasının da manidar olduğunu belirten Duncan, Güler’in eserleriyle çocuklara ilhan kaynağı olacağına inandığını ifade etti.

5 şehirde daha açılacak

Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğindeki serginin Londra’nın ardından sırasıyla Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in sergisi açılacağı diğer ülkelerden önemli karakterlerin fotoğraflarını da içerecek.

Ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği “Ara Güler Sergisi” yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer alarak, uluslararası sanat platformunda Güler’in anısını yaşatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ön söz

Ön sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı da Londra’da İngilizce olarak ziyaretçilere dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde Ara Güler’i şöyle anlattı:

“Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle devlet adamlıklarıyla fikirleriyle sanatçılıklarıyla insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin, onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”

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