Kayıp mezarlıktan tazminat çıktı

İstanbul Beykoz’da uzun yıllar atıl olarak kalan Boğaz’a nazır 34 bin metrekarelik arazi 2012’de Surp Nigoğos Ermeni Kilisesi Vakfı’na iade edildi. Vakıf, arazinin üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2011’de yaptırdığı tören alanı, bir okul ve yol geçirilen bir bölümün yanı sıra diğer işgalli yerlerle ilgili dava açtı. 2016’da arazi üzerine yapılan okul nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 24 milyon lira tazminat kazanan vakıf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de yol nedeniyle dava açtı. Vakıf, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan dava sonucunda belediyeden de 24 milyon lira tazminat kazandı. Kazanılan tazminatın hangi hesapta tutulacağına dair azınlık temsilcileri arasında tartışmalar yaşanmış ve yeni kurulan vakfa paranın verilemeyeceği konusunda ayrılıklar meydana gelmişti. Vakıf, borcu belediyeden tahsil etmek için icra yoluna başvuracaklarını bildirdi. Atıl arazi olarak bilinen imara kapalı alanın, 2012’de Ermeni vakfına ait mezarlık olduğu ortaya çıkmıştı. Vakıf 1951’den beri mezarlık olarak kullanılmayan alanın, gelir getirici alana çevrilmesini önerdi.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/04/24/kayip-mezarliktan-tazminat-cikti

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