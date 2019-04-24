İYİ Parti yöneticisi: Ermeni vatandaşlarımızdan özür dilerim

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Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ermeni soykırımı yoktur, lakin bu olmayacağı anlamına gelmez” diyen İYİ Parti yöneticisi Tuncay Seydioğlu daha sonra Türkiye’de yaşayan Ermenilerden özür diledi. Seydioğlu, “Ermenistan’daki Taşnak cemiyetlerinden özür dileme niyetinin ise olmadığını” söyledi.

DUVAR – İYİ Parti Trabzon Araklı ilçe yönetim kurulu üyesi Tuncay Seydioğlu, Ermeni soykırımının 104. yılında tepki çeken ifadeler kullandı. “Ermeni soykırımı yoktur” diyen Seydioğlu, “Lakin bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple ayağınızı denk almanızda fayda vardır” dedi. Seydioğlu daha sonra Türkiye’deki Ermenileri kast etmediğini söyleyerek özür diledi.

İlk paylaşımında, “Ermeni soykırımı yoktur, lakin bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple ayağınızı denk almanızda fayda vardır” diyen Seydioğlu, daha sonra paylaştığı başka bir mesajında şu ifadeleri kullandı: “#24Nisan da soykırım yoktur diyemeyen, #hocalı katliamına sessiz kalan güruh, beni nefret suçu işlemekle itham ediyor. Uyarmak ne zamandan beri suç oluyor? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne mahkemeler ne kesin ihraçlar doğru bildiklerimizi söylemekten alıkoyamaz bizi.”

Tuncay Seydioğlu, bu mesajların ardından Oda TV’ye yaptığı açıklamada ise, “Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşları kast etmediğini” belirterek, “Kast ettiğim güruh Ermenistan’daki Taşnak cemiyetleridir. Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı üzme gibi bir kastım bulunmamaktadır. Kendilerinden özür dilemekle birlikte, Taşnakçı cemiyetlere karşı özür niyetim yoktur” dedi. (HABER MERKEZİ)

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